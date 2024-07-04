



Мелони: в моей партии не будет места антисемитизму и фашизму

Партия "Братья Италии" премьер-министра страны Джорджии Мелони должна исключить из своих рядов антисемитов, расистов и тех, кто восхваляет фашистское прошлое.



По данным издания Euractiv, такое заявление глава итальянского правительства сделала в письме членам фракции, комментируя выходку членов молодежного крыла, которые выкрикивали "Зиг Хайль".



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По словам Мелони, она была в гневе, когда увидела это видео.



"В "Братьях Италии" нет места расизму или антисемитизму, равно как и тем, кто ностальгирует по тоталитарным режимам XX века или по любым проявлениям дурного фольклора. Тот, кто считает, что может существовать публичный имидж "Братьев Италии", который не соответствует их частному поведению, просто не понимает, что мы такое, и поэтому не является желанным гостем среди нас", – отметила она.