



ГУРовская "Рыбалка": как российский матрос "Гога" помог украинской разведке

Украинская разведка впервые раскрыла детали долгосрочной спецоперации "Рыбалка", в ходе которой российский матрос с позывным "Гога" помог вывести из строя ракетный корабль "Серпухов" и перешел на сторону Украины.



Его сотрудничество с Легионом "Свобода России" и проектом "Хочу жить" началось в 2023 году. "Гога", служивший 11 лет на флоте, передавал секретные данные Украине и организовал диверсию, разрушив средства связи и автоматизации "Серпухова".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"В начале апреля 2024 года произошел инцидент с задымлением на корабле "Серпухов" Балтийского флота РФ, что стало частью операции "Рыбалка", – рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов на пресс-конференции в Укринформе 3 июля.



Корабль проекта 21631 "Буян-М", спущенный на воду в 2015 году, пострадал настолько сильно, что теперь требует длительного и дорогостоящего ремонта.



"Это первая наша операция на Балтийском флоте РФ, которая стала шоком для врага", – подчеркнул Юсов, заметив, что "после этой операции произошли перестановки, расследования, наказания в середине Балтийского флота – понятно, что определенные головы там полетели".



После активной фазы операции "Гога" был выведен с территории РФ специалистами проекта "Хочу жить" вместе с секретными материалами о положении российского военно-промышленного комплекса, сообщает Telegram-канал ГУР МО Украины (там же можно ознакомиться с деталями спецоперации).



Сейчас он находится в Украине и продолжает борьбу в составе Легиона "Свобода России".







Для просмотра фото в большом формате нажмите 👇