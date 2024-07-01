



"Народный спутник" пробил камуфляж РФ: поражено около 1500 целей

Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины отчитались об успешном использовании "народного спутника" ICEYE для выявления целей россиян.



Уточняется, что аппарат используется уже почти два года, было поражено около 1500 целей.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Результаты ― просто космос! Очень важно, что разведка с земной орбиты позволяет получать данные как на временно оккупированных территориях Украины, так и в других местах планеты, где находятся военные силы и средства террористической России. За период использования "народного спутника" и доступа к созвездию спутников ICEYE наши специалисты в целом сделали 4173 снимка вражеских объектов", - сообщили в ГУР.



В частности, украинцы выявили при помощи аппарата 370 российских аэродромов, 238 позиций ПВО и радиотехнической разведки, 153 нефтебазы и склада горючего, 147 складов ракетного, авиационного вооружения и боеприпасов; 17 военно-морских баз.



По данным ГУР, помимо прочего аппарат фиксирует пункты постоянной дислокации сил россиян, их полигоны, военные городки и центры мобилизационного развертывания, что позволяет отслеживать динамику движений личного состава РФ и раскрывать военные намерения россиян, чтобы их сорвать.



"Народный спутник" позволяет следить за объектами военно-промышленного комплекса агрессора и его сетью логистики, к которой принадлежит и незаконный мост между Россией и оккупированным Крымом. Огромное преимущество космического аппарата ICEYE – в его способности четко видеть скопления даже тщательно замаскированных в "зеленке" механизированных подразделений противника с его техникой. Сила "народного спутника" может точно идентифицировать вид и тип обнаруженных боевых самолетов, кораблей, средств ПВО врага, а также фиксировать уровень повреждений на пораженных объектах агрессора", - пояснили в разведке.



Уточняется, что около 38% из всего массива данных, полученных благодаря ICEYE, было использовано для непосредственной подготовки огневого поражения РФ, что нанесло убытки России на миллиарды долларов.



