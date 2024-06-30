Новости » События в Украине
Зеленский раскрыл соотношение потерь на фронте в Украине
30.06.2024 16:23 Алина Груднева

Зеленский раскрыл соотношение потерь на фронте в Украине

На сегодняшний день, на фронте соотношение потерь составляет шесть россиян на одного украинца.

Такое заявление в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"У нас сегодня гибнут 1 украинец к 6 россиянам. У нас была статистика где-то в 4 раза, а сейчас на Харьковском направлении, Покровском направлении, цифры 1 к 6", - подчеркнул он.

По словам украинского лидера, победу на фронте может одержать лишь тот, кто более оснащен в технологическом плане.

"Война технологическая. Кто более технологический, тот может побеждать", - подчеркнул он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы