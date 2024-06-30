



Зеленский раскрыл соотношение потерь на фронте в Украине

На сегодняшний день, на фронте соотношение потерь составляет шесть россиян на одного украинца.



Такое заявление в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин сделал президент Украины Владимир Зеленский.



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"У нас сегодня гибнут 1 украинец к 6 россиянам. У нас была статистика где-то в 4 раза, а сейчас на Харьковском направлении, Покровском направлении, цифры 1 к 6", - подчеркнул он.



По словам украинского лидера, победу на фронте может одержать лишь тот, кто более оснащен в технологическом плане.



"Война технологическая. Кто более технологический, тот может побеждать", - подчеркнул он.



