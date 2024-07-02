



Малайзийский премьер объявил о готовности отправить миротворцев в Газу

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим объявил о готовности его страны отправить миротворческие войска в Газу.



По его словам, это возможно, если соответствующий контингент будет действовать совместно с Индонезией в рамках мандата ООН.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Приветствую идею сотрудничества в рамках международной миротворческой миссии Малайзия-Индонезия", - сказал он по телефону президенту Индонезии Прабово Субианто.



Что примечательно, ни Малайзия, ни Индонезия, не признают Государство Израиль.