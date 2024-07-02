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Малайзийский премьер объявил о готовности отправить миротворцев в Газу
02.07.2024 13:53 Алина Груднева

Малайзийский премьер объявил о готовности отправить миротворцев в Газу

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим объявил о готовности его страны отправить миротворческие войска в Газу.

По его словам, это возможно, если соответствующий контингент будет действовать совместно с Индонезией в рамках мандата ООН.

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"Приветствую идею сотрудничества в рамках международной миротворческой миссии Малайзия-Индонезия", - сказал он по телефону президенту Индонезии Прабово Субианто.

Что примечательно, ни Малайзия, ни Индонезия, не признают Государство Израиль.

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