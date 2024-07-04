



Украденная картина, найденная на автобусной остановке, продана за $22 млн

Картина венецианского художника Тициана "Отдых во время бегства в Египет" была украдена из дома владельца в 1995 году и найдена семь лет спустя детективом-искусствоведом.



Ранний шедевр Тициана, некогда разграбленный наполеоновскими войсками и веками входивший в королевские коллекции, вызвал переполох, когда в 1995 году был украден из дома британского маркиза. Семь лет спустя он был найден в неприметном бело-голубом пластиковом пакете на автобусной остановке на юго-западе Лондона детективом-искусствоведом и возвращен.



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На этой неделе картина маслом "Отдых во время бегства в Египет" была продана на аукционе Christie's более чем за 22 миллиона долларов. Это стало рекордом для художника эпохи Возрождения, которого музеи называют величайшим живописцем Венеции XVI века. Предваряя продажу в апреле, аукционный дом назвал ее "самой важной работой Тициана, появившейся на аукционном рынке более чем за одно поколение".



"Этот результат - дань безупречному происхождению и тихой красоте этого возвышенного раннего шедевра Тициана, который является одним из самых поэтичных произведений юности художника", - сказал Орландо Рок, председатель Christie's U.K., в своем заявлении.

