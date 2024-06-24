



На Крите возможно нашли лабиринт Минотавра



Во время работ по строительству нового аэропорта на Крите было обнаружено сооружение возрастом 4 000 лет, которое, возможно, является легендарным лабиринтом, построенным для минойского царя Миноса, сообщает на прошлой неделе LiveScience.



Древнее сооружение, расположенное на вершине холма недалеко от города Кастелли, примерно в 51 километре к юго-востоку от столицы Крита Ираклиона, отличается уникальным архитектурным дизайном, который обычно приписывают минойской цивилизации, и, как полагают, было построено около 2000-1700 годов до нашей эры.



Сооружение диаметром 48 метров состоит из двух основных частей: центрального круглого здания и внешней части, образованной стенами и напоминающей спицы колеса. Здание состоит из восьми каменных колец, пересекающихся небольшими стенами, создавая лабиринтную планировку.



Согласно заявлению Министерства культуры Греции, недавно обнаруженное круглое здание возле Кастелли, по-видимому, служило местом проведения ритуальных праздников для всей общины, а не жилым комплексом. Эта теория была выдвинута после того, как в районе были найдены кости многочисленных животных и другие артефакты, свидетельствующие о том, что в церемониях участвовали еда, вино и различные подношения.



В отличие от традиционной квадратной или прямоугольной планировки минойских дворцов, таких как Кносс, круговая планировка Кастелли больше соответствует планировке минойских гробниц, что делает его уникальной архитектурной находкой. Его конкретные размеры и точная высота пока не определены, поскольку археологические исследования еще продолжаются.



Продолжающиеся исследования, проводимые в сотрудничестве с МВД Греции и Греческим управлением гражданской авиации, направлены на то, чтобы лучше понять назначение здания и обеспечить его сохранность для будущего изучения. Эта совместная работа подчеркивает значимость объекта, проливающего свет на древние минойские культурные традиции и архитектурное разнообразие, сообщает LiveScience.