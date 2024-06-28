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После землетрясения в Перу была угроза цунами
28.06.2024 12:14 MIGnews.com

После землетрясения в Перу была угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло вблизи побережья Перу, что заставило власти на короткое время объявить предупреждение о цунами.

По данным Геологической службы США, по меньшей мере три землетрясения произошли у побережья центральной части Перу в течение 10 минут.

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Тихоокеанский центр предупреждения о цунами выпустил предупреждение о "возможных" цунами в некоторых частях побережья.
Позднее предупреждение о цунами было снято.
 

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