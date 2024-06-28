



После землетрясения в Перу была угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло вблизи побережья Перу, что заставило власти на короткое время объявить предупреждение о цунами.



По данным Геологической службы США, по меньшей мере три землетрясения произошли у побережья центральной части Перу в течение 10 минут.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Тихоокеанский центр предупреждения о цунами выпустил предупреждение о "возможных" цунами в некоторых частях побережья.

Позднее предупреждение о цунами было снято.

