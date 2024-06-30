



Хуситы похвастались новым беспилотным катером

Йеменские хуситы похвастались очередным беспилотным катером собственного производства.



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Беспилотный катер оснащен боеголовкой массой 1000 -1500 кг. В очередной раз поддерживаемая Ираном группировка объявила, что их разработка отличается высокой маневренностью и скоростью.