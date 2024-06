Хуситы похвастались новым беспилотным катером

Йеменские хуситы похвастались очередным беспилотным катером собственного производства.



Соответствующее видео распространено в социальных сетях.



Беспилотный катер оснащен боеголовкой массой 1000 -1500 кг. В очередной раз поддерживаемая Ираном группировка объявила, что их разработка отличается высокой маневренностью и скоростью.

BREAKING:



🇾🇪 Yemen unveils new sea drone live hitting a ship



The Yemeni strike on Transworld Navigator vessel using the highly explosive “The Destructive Toufan”



The unmanned boat was followed with another one taking footage#Russian #Yemen #Houthis #Iran #Palestine pic.twitter.com/v3nM7bovkb