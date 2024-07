Адские пожары в Греции: эвакуированы сотни туристов

В Греции из-за масштабных лесных пожаров на фоне экстремальной жары эвакуированы сотни туристов.



В ночь на 2 июля туристические фирмы переселили своих клиентов из отелей из-за приближающегося огня на острове Кос.



На первое время их разместили в спортзалах учебных заведений.



"Мы ждем развития событий. Если ситуация улучшится, они смогут вернуться в отели, или же мы организуем новое размещение", – сообщили в фирме Apollo.



В свою очередь, местные СМИ сообщают, что эвакуированы уже около 10 тысяч человек, среди которых есть как местные жители, так и туристы. Пожар в районе Кардамены взят под контроль. Также стихия бушует на греческих островах Крит и Хиос.

Wildfires from our balcony in Kos, Greece been alight since around mid day. #kos #fire pic.twitter.com/BX5A6kOKbP

Currently evacuated from a forest fire in #kos no #tui @TUIGroup reps. #kos locals taking priority of all free food and drinks it's a joke no control what so ever !!! Defo won't be back to #Greece again. Kids and adults sat in pure darkness in a basketball stadium pic.twitter.com/TYkmE0wd9w