



Украина освободила более трех тысяч заключенных в обмен на мобилизацию

Более трех тысяч заключенных условно-досрочно освобождены для мобилизации.



"Многие хотят вернуться домой героями, а не выйти из тюрьмы", – цитирует заместителя министра юстиции Украины Елену Высоцкую Associated Press.



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По ее словам, процесс освобождения включает собеседование, медицинское освидетельствование и пересмотр судимости. Осужденные за изнасилование, убийство двух и более человек, и преступления против национальной безопасности Украины не допускаются к службе.



Украина стремится провести разделительную черту между своей программой и вербовкой осужденных в России. Последних, как правило, отправляли на самые смертоносные бои. Украинская же программа направлена на интеграцию заключенных в регулярные украинские фронтовые подразделения.