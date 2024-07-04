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Украина освободила более трех тысяч заключенных в обмен на мобилизацию | Фото: pixabay.com
04.07.2024 12:15 Mignews.ua

Украина освободила более трех тысяч заключенных в обмен на мобилизацию

Более трех тысяч заключенных условно-досрочно освобождены для мобилизации. 

"Многие хотят вернуться домой героями, а не выйти из тюрьмы", – цитирует заместителя министра юстиции Украины Елену Высоцкую Associated Press.

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По ее словам, процесс освобождения включает собеседование, медицинское освидетельствование и пересмотр судимости. Осужденные за изнасилование, убийство двух и более человек, и преступления против национальной безопасности Украины не допускаются к службе.

Украина стремится провести разделительную черту между своей программой и вербовкой осужденных в России. Последних, как правило, отправляли на самые смертоносные бои. Украинская же программа направлена на интеграцию заключенных в регулярные украинские фронтовые подразделения.

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