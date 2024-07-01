



Российские солдаты больны тифом и холерой

Телеграм-канал “Два майора” сообщает о том, что в Херсонской области “от брюшного тифа и холеры уже есть смертельные исходы, количество заболеваний растет”.



Каждому русскому солдату выдают 18 литров воды на 14 дней в пластиковых бутылках. От командиров требуют выдавать им не менее 1,5 литров в сутки, но тогда вода кончится через четыре дня. Из-за жажды солдаты пьют грязную воду из рек и колодцев, примитивно фильтруя ее тканью. Это приводит к тифу и холере.



Другой российский военкор сообщает об №увеличении случаев заболевания брюшным тифом и холерой с 15 июня”. В прошлый четверг российский солдат рассказал на видео, что его товарищи сдаются в плен из-за жажды. “Три дня не было ни еды, ни воды”, — заявил он.



В ответ российская пропаганда распространяет фейки о холере на подконтрольной Украине части Херсонской области. Главврач местной инфекционной больницы Елена Тимошенко опровергла эти данные, заявив, что холеры там нет уже 20 лет, как и предпосылок для вспышки инфекции.

