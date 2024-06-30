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Ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в городе Днепр
30.06.2024 13:08 MIGnews.com

Ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в городе Днепр

МЧС Украины показало ликвидацию последствий ракетного удара по жилому дому в городе Днепр.

В результате ракетного удара российских оккупантов погиб 1 человек, пострадали 12 человек, из них 1 ребенок, и спасены 2 человека. Сейчас считаются пропавшими без вести еще 2 человека.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Всего разобрано и вывезено 430 т строительных конструкций и мусора. 

Психологи ГСЧС оказали помощь 45 лицам.

Спасатели продолжают разбирать завалы и расчищать место происшествия. 

 

Фоторепортаж
Ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в городе Днепр
Ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в городе Днепр | Фото 1
Ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в городе Днепр | Фото 2
Ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в городе Днепр | Фото 3
Ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в городе Днепр | Фото 4
Ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в городе Днепр | Фото 5
Ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в городе Днепр | Фото 6
Ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в городе Днепр | Фото 7
Ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в городе Днепр | Фото 8
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