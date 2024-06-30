Ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в городе Днепр
МЧС Украины показало ликвидацию последствий ракетного удара по жилому дому в городе Днепр.
В результате ракетного удара российских оккупантов погиб 1 человек, пострадали 12 человек, из них 1 ребенок, и спасены 2 человека. Сейчас считаются пропавшими без вести еще 2 человека.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Всего разобрано и вывезено 430 т строительных конструкций и мусора.
Психологи ГСЧС оказали помощь 45 лицам.
Спасатели продолжают разбирать завалы и расчищать место происшествия.