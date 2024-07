ЧП на борту из-за сильной турбулентности: травмированы десятки пассажиров

На борту Boeing 787 авиакомпании Air Europa, который следовал из Мадрида в Монтевидео, пострадали десятки пассажиров.



Это случилось во время сильной турбулентности.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По предварительным данным, травмы различной степени тяжести получили порядка 40 человек. Одного из пассажиров забросило на багажную полку.



Из-за ЧП на борту было решено совершить экстренную посадку в Бразилии. Пострадавшим пассажирам оказали первую помощь на земле.

Air Europa Boeing 787-9 (EC-MTI, built 2018) safely diverted to Natal-Intl AP(SBSG), Brazil after flight #UX45 from Madrid to Montevideo, Uruguay encountered severe turbulence during cruise flight at 36000 ft. leaving at least 30 persons injured and aircraft interior damaged.… pic.twitter.com/d51i9HFRJu