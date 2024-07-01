



Посольство Израиля сделало предупреждение тем, кто выезжает из Украины

Посольство Израиля в Украине сделало предупреждением израильтянам, у которых есть двойное гражданство - Израиля и Украины.



"В связи с участившимися в последнее время случаями задержания израильтян с двойным гражданством (Израиля и Украины) при выезде из Украины, обращаем ваше внимание на следующее: С началом войны в Украине, 24 февраля 2022 года, был опубликован указ Президента Украины, запрещающий выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет", - сказано в сообщении.



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Посольство порекомендовало израильтянам с украинским гражданством взвесить целесообразность посещения страны в военное время.



"В случае задержания обладателя двойного гражданства посольство не сможет оказать помощь в вопросе выезда из Украины", - предупредили дипломаты.