



В Екатеринбурге самолет не успел затормозить в аэропорту

В субботу, 29 июня, в Екатеринбурге в аэропорту пассажирский самолет выкатился за взлетно-посадочную линию.



По данным российских СМИ, на борту находилось 46 пассажиров.



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ЧП произошло с бортом Bombardier CRJ200 авиакомпании "ЮВТ Аэро", который прибил из Тобольска.



Самолет успешно приземлился, но не смог затормозить. В итоге, борт развернуло и выбросило на десять метров за пределы полосы. Никто не пострадал.