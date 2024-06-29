В Екатеринбурге самолет не успел затормозить в аэропорту
В субботу, 29 июня, в Екатеринбурге в аэропорту пассажирский самолет выкатился за взлетно-посадочную линию.
По данным российских СМИ, на борту находилось 46 пассажиров.
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ЧП произошло с бортом Bombardier CRJ200 авиакомпании "ЮВТ Аэро", который прибил из Тобольска.
Самолет успешно приземлился, но не смог затормозить. В итоге, борт развернуло и выбросило на десять метров за пределы полосы. Никто не пострадал.