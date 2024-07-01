Новости » Путешествия
В Канаде забастовка авиамехаников привела к отмене рейсов
01.07.2024 04:36 Алина Груднева

В Канаде забастовка авиамехаников привела к отмене рейсов

В Канаде авиакомпания WestJet отменила как минимум 150 рейсов из-за забастовки, которую устроили представители сферы техобслуживания. 

По данным Associated Press, это отразилось на 20 тысячах пассажиров.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Авиамеханики устроили забастовку в знак протеста против того, что авиакомпании не хотят вести переговоры с профсоюзом относительно приказа о введении арбитража для решения вопросов  коллективного договора. 
 
Работники ранее в этом месяце отказались от предварительного соглашения с WestJet. Авиакомпания была вынуждена обратиться к правительству.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы