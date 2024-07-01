



В Канаде забастовка авиамехаников привела к отмене рейсов

В Канаде авиакомпания WestJet отменила как минимум 150 рейсов из-за забастовки, которую устроили представители сферы техобслуживания.



По данным Associated Press, это отразилось на 20 тысячах пассажиров.



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Авиамеханики устроили забастовку в знак протеста против того, что авиакомпании не хотят вести переговоры с профсоюзом относительно приказа о введении арбитража для решения вопросов коллективного договора.



Работники ранее в этом месяце отказались от предварительного соглашения с WestJet. Авиакомпания была вынуждена обратиться к правительству.

