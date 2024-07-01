



В Армении ответили, нужен ли референдум о вступлении в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает целесообразным проведение в стране референдума о вступлении в Евросоюз.



Такое заявление он сделал 1 июля на фоне активных обсуждений в Ереване.



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Пашинян подчеркнул, что народ Армении имеет европейские стремления, а страна готова быть Евросоюзу близкой на столько, на сколько готов к этом сам ЕС.



"Если бы я думал, что армянский народ не поддерживает эту идею, то не делал бы подобного заявления. Или если бы я сделал это заявление в условиях, когда народ это не поддерживает, то на следующий день после этого заявления не был бы премьером", - отметил он.