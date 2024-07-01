



Три страны НАТО начали операцию по разминированию в Черном море

Три страны, Турция, Румыния и Болгария, начали операцию по разминированию Черного моря.



По данным Bloomberg, она стартовала 1 июля.



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Операция по инициативе Турции проводится для повышения безопасности кораблей, которые перевозят украинское зерно. Это первое столько масштабное мероприятие по разминированию с момента начала полномасштабной войны, развязанной Россией.



Соглашение об этом было подписано 11 января 2024 года. Ожидается, что операция по борьбе с дрейфующими минами позволит улучшить добрососедские отношения между странами, которые в ней участвуют.



По данным Министерства инфраструктуры Украины, с момента открытия "зернового коридора" страна смогла экспортировать 37,4 миллиона тонн зерна из Одессы, Черноморска и порта "Южный".