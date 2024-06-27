



5 городов с высокими ценами на недвижимость в Европе

Амстердам и Рим остаются городами, где снимать жилье дороже всего. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 0,1% и 2,6% соответственно. В Турине и Валенсии зафиксировали самый высокий рост арендной платы по сравнению с прошлым годом на 37,5% и 33,3%, но остаются среди европейских городов с самыми низкими арендными ставками (1100 и 1400 евро).



После значительного роста цен в Лиссабоне жилье подешевело на 21,1%. Этот город занимает 9 строчку. Средняя стоимость аренды квартир в Лиссабоне - 1700 евро. В Париже - самые высокие цены за квадратный метр - 42,7 евро, за ним следует Мюнхен - 33,4 евро.



В некоторых городах Германии жилье подешевело. Например, в Штутгарте стоимость аренды снизилась на 26,2%, а в Берлине - на 7,7%.



В ряде городов Италии, наоборот, наблюдается резкий рост цен. Болонья занимает пятое место среди самых дорогих городов по ценам на аренду квартир-студий (рост на 25%). Рим занимает девятую позицию со средней арендной платой в 1200 евро (рост на 20%).



В Мадриде жилье подорожало по сравнению с прошлым годом на 13,7%. В Валенсии квартиры подорожали на 23% со средней арендной платой в 800 евро в месяц.



Цены на аренду жилья в городах Германии продолжают стремительно расти - по крайней мере на данный момент. Также продолжают расти цены на квартиры в Польше.





