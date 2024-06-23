Итальянский остров закрыли для туристов: объявлена чрезвычайная ситуация
Итальянский остров Капри закрыли для туристов из-за проблем с водоснабжением.
По данным информационного агентства AFP, на острове прекращена подача воды.
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Уточняется, что несколько паромов с туристами были развернуты по пути на Капри и возвращены в Неаполь и Сорренто.
По словам мэра Капри Паоло Фалько, из-за отсутствия воды на острове объявлена чрезвычайная ситуация, поскольку запасы начали иссякать.
"Чрезвычайная ситуация ухудшится с прибытием тысяч туристов, которые ежедневно прибывают на Капри", – отметил он.