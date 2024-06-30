



В США назвали условие для завершения войны в Украине

Война в Украине завершится только в том случае, если Владимир Путин осознает, что не может одержать победу и удержать под своим контролем оккупированные территории.



Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал бывщий командующий контингентом американского евроатлантического контингента на Европейском континенте генерал Уэсли Кларк.



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"Эта война закончится, когда Путин поймет, что он не может победить и не может удержать части Украины, которые, как он утверждает, являются частью России. Вот как должна закончиться эта война. Мы часто слышим, что она должна закончиться дипломатическим урегулированием, ведь все войны обычно заканчиваются каким-то письменным соглашением. Но вопрос в том, что ляжет в основу этого соглашения", - отметил он.



По словам Кларка, Путин вряд ли решится на ядерный удар, ведь за этим бы последовал мощный аналогичный ответ со стороны Соединенных Штатов.



"США, Франция и Британия тоже имеют ядерное оружие. Размахивая ядерной картой, Путин должен признать ядерный потенциал другой стороны. Если он заявляет, что хочет идти до конца, то он должен помнить, что произошло с Адольфом Гитлером. Путин должен понять, что нет никаких оснований для продолжения этой войны", - добавил генерал.