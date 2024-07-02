



Пандемия птичьего гриппа распространяется в "замедленной съемке"

Ученые, отслеживающие распространение птичьего гриппа, все больше обеспокоены тем, что пробелы в эпиднадзоре могут отстать от новой пандемии на несколько шагов, согласно интервью агентства Reuters с более чем дюжиной ведущих экспертов по болезням.



Многие из них отслеживают новый подтип птичьего гриппа H5N1 у перелетных птиц с 2020 года. Но распространение вируса на 129 молочных стад в 12 штатах США, сигнализируя об изменении, которое может приблизить его к передаче вируса между людьми. Инфекции также были обнаружены у других млекопитающих, от альпак до домашних кошек.



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"Это похоже на то, что пандемия разворачивается в замедленной съемке", — сказал Скотт Хенсли, профессор микробиологии Пенсильванского университета. "Сейчас угроза довольно низкая… но ситуация может измениться в мгновение ока".



Чем раньше будет предупреждение о воздействии на людей, тем скорее представители глобального здравоохранения смогут предпринять шаги для защиты людей, начав разработку вакцин, широкомасштабные испытания и меры по сдерживанию.

