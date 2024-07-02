



Черешня - средство профилактики рака

Насыщенный красный цвет черешни получается благодаря антоцианам. Ягоды имеют высокое содержание полифенолов, таких как флавоноиды. Эти фитонутриенты, или растительные химические вещества, обладают антиоксидантными свойствами. “Антиоксиданты защищают от воспаления и борются со свободными радикалами, которые могут вызывать повреждение клеток и способствовать развитию хронических заболеваний, таких как рак, диабет и болезни сердца”, — утверждают чешские врачи.



Но и это не все. Черешня снижает резкие приступы подагры в момент обострения. Накопление мочевой кислоты вызывает этот воспалительный артрит, из-за которого большие пальцы ног и другие суставы могут чувствовать себя так, будто они горят. Употребление черешни или сока из нее ежедневно может снизить уровень мочевой кислоты и облегчить боль и отек при артрите.



