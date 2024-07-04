



В МВД Германии потребовали наказания для турецкого футболиста за жест

В ⅛ финала Евро-2024 турецкий защитник Мерих Демирал показал жест “волчьего приветствия” — символ турецкой ультранационалистической военизированной группировки Bozkurtlar (“Бозкурт” или “Серые волки”). Она придерживается идеологии расового превосходства, антисемитизма, армянофобии и исламизма. В УЕФА сегодня заявили, что проводят расследование по делу Демирала. Глава МВД Германии Нэнси Фезер призвала наказать его.



“Символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах. Использование чемпионата Европы по футболу как платформы для расизма совершенно неприемлемо. Мы ожидаем, что УЕФА расследует это дело и проверит возможность санкций”, — написала Фезер.



