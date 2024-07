Великобритания: пропалестинские активисты начали громить фабрики

Активисты Palestine Action протаранили ворота фабрики, а затем облили территорию красной краской. Сообщается, что трое палестинских активистов были арестованы после того, как их действия привели к закрытию фабрики Teledyne Technologies в Уиррале, на северо-западе Англии.



Видео было опубликовано на официальном аккаунте Palestine Action в социальной сети X с подписью, в которой утверждается, что группа "врезалась на фургоне в ворота завода Teledyne в Уиррале, заставив рабочих прекратить производство деталей для израильских истребителей F-35".



На кадрах видно, как снаружи стоят полицейские машины, а на стенах и заборах разбрызгана красная краска.



Девушка говорит:



"Вот такой ответ они получают, когда пытаются причинить вред нашим ближним, нашим братьям и сестрам".

BREAKING: Palestine Action rammed a van through the gates of Teledyne’s Wirral factory, forcing workers to stop producing parts for Israel’s F-35 fighter jets pic.twitter.com/PD6yjxeOCO