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Великобритания: пропалестинские активисты начали громить фабрики
06.07.2024 12:12 MIGnews.com

Великобритания: пропалестинские активисты начали громить фабрики

Активисты Palestine Action протаранили ворота фабрики, а затем облили территорию красной краской. Сообщается, что трое палестинских активистов были арестованы после того, как их действия привели к закрытию фабрики Teledyne Technologies в Уиррале, на северо-западе Англии. 

Видео было опубликовано на официальном аккаунте Palestine Action в социальной сети X с подписью, в которой утверждается, что группа "врезалась на фургоне в ворота завода Teledyne в Уиррале, заставив рабочих прекратить производство деталей для израильских истребителей F-35". 
 
На кадрах видно, как снаружи стоят полицейские машины, а на стенах и заборах разбрызгана красная краска. 

Девушка говорит: 

"Вот такой ответ они получают, когда пытаются причинить вред нашим ближним, нашим братьям и сестрам".


 

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