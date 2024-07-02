



﻿ЧЕ 2024: Вратарь выручил Рональду

Сборная Португалии обыграла Словению 3:0 в серии пенальти.



Интересный получился матч, особенно после перерыва. Португалия атаковала всей командой, но чего-то не хватало.



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Часто играли на Рональду, много лишних финтов, когда надо просто отдать точный пас или ударить по воротам. И вратарь словенцев играл прекрасно.



Словения иногда огрызалась, но к середине второго тайма они подустали и старались в основном отбиться. На последней минуте основного времени Рональду мог решить исход матча в пользу своей команды. Это была бы гениальная развязка, но удар пришелся во вратаря.



Вторую попытку Рональду получил в дополнительное время. Но он не забивает очень, очень, очень спорный пенальти. Слезы великого футболиста, уверен, не оставили равнодушными ни одного болельщика. Словения также имела прекрасную возможность , но не использовала выход один на один.



Все решалось в серии пенальти. Рональду наконец-то забил, но героем стал вратарь Португалии. Он отбил все три удара словенцев и отправил свою команду в четвертьфинал.