



Американцев призвали отказаться от покупок через китайское приложение Temu

Главный прокурор штата Арканзас предупредил, что американцам следует опасаться пользоваться приложением Temu, поскольку оно фактически является "бизнесом по краже данных".



"Угроза из Китая не нова и реальна", - заявил генеральный прокурор Арканзаса Тим Гриффин в интервью Fox Business, через неделю после того, как его ведомство подало иск против компании. "Temu – это, не онлайн-рынок, как Amazon или Walmart. Это бизнес по краже данных, который продает товары как средство достижения цели".



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Он сказал, что "обычно онлайн-площадки, такие как Amazon, Walmart, собирают определенные данные о потребителях в рамках обычного ведения бизнеса. Думаю, мы все знаем, что в данном случае дело обстоит иначе".



Вместо этого компания использует вредоносное и шпионское программное обеспечение, чтобы "проникнуть в ваш телефон, ваше устройство и собрать ваши данные", - сказал г-н Гриффин изданию.

