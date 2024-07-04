



В Белом доме говорят о том, что Камала Харрис может заменить Джо Байдена

Разговоры вокруг вице-президента Камалы Харрис усилились на фоне неуклонно растущих призывов к президенту Джо

Байдену сняться с гонки 2024 года после его провала на дебатах.



Имя Харрис набирает обороты в политической и сетевой сферах на самом высоком уровне за последние годы, и это усугубилось замечанием из кабинета для брифингов Белого дома.



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Репортер упомянул о том, что Байден в 2020 году называл себя "переходным" кандидатом и мостом к следующему поколению демократических лидеров, и спросил пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, верит ли она в это до сих пор.

Жан-Пьер в своем ответе назвала Харриса "президентом".



"Одна из причин, по которой он выбрал вице-президента Камалу Харрис, заключается в том, что она действительно является будущим партии", - сказала она во время своего регулярного пресс-брифинга. И он очень гордится тем, что сотрудничал и продолжает сотрудничать с ней".



Жан-Пьер заявила, что 81-летний Байден и 59-летняя Харрис "готовы к работе" и "готовы к продолжению" в месяцы, предшествующие ноябрьским выборам.



Она попыталась развеять слухи о том, что Байден может выбыть из гонки, спустя несколько часов после того, как один из его ключевых союзников заявил, что "он знает, что если у него будет еще два таких события, как катастрофические дебаты, то он не сможет спасти свою перевыборную кампанию".



И поскольку американцы продолжают сомневаться в том, что Байден может претендовать на еще один срок, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис сказал законодателям, что Харрис будет лучшей альтернативой Байдену, если он решит отказаться от участия в выборах, сообщили два источника The Washington Post.



Однако Байден в тот же день заявил, что он по-прежнему намерен участвовать в выборах.



"Позвольте мне сказать это так ясно, как только возможно, так просто и прямо, как только возможно: Я баллотируюсь... Никто меня не вытесняет", - сказал Байден во время встречи с представителями Демократического национального комитета.



В среду вечером Байден провел встречу с губернаторами-демократами, чтобы заручиться их поддержкой после того, как он оступился на первых дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом в прошлый четверг.



Вскоре после дебатов Харрис удвоила поддержку Байдена.



"Давайте не будем решать, кто станет президентом Соединенных Штатов, основываясь на 90-минутных дебатах", - сказала она. Давайте оценим это решение с учетом последних трех с половиной лет".

