



Премьер-министр Италии осуждает прославление фашизма в своей партии

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони сделала замечание молодежному крылу своей ультраправой партии "Братья Италии" после того, как одно из итальянских новостных изданий опубликовало видео, на котором некоторые члены партии прославляют фашизм, сообщает The Associated Press.



"Я говорила и повторяла десятки раз, но, возможно, мне нужно повторить это еще раз: В "Братьях Италии" нет места для расистских или антисемитских позиций, так же как нет места для ностальгии по тоталитаризму 1900-х годов или для любого другого проявления глупого фольклора", - говорится в письме Мелони к своей партии, опубликованном итальянскими СМИ.



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Письмо было написано после того, как в прошлом месяце онлайновый новостной ресурс Fanpage опубликовал видеозаписи. На видео, снятых скрытой камерой журналистом, выдававшим себя за активиста молодежного крыла "Братьев Италии", члены группы восхваляют фашистского диктатора Бенито Муссолини, делают фашистские приветствия и выкрикивают нацистский клич "Зиг хайль".



Партия "Братья Италии" считается ультраправой и получает обвинения в фашизме и полуфашизме, хотя перед последними выборами она отстранила от участия в выборах кандидата, восхвалявшего Гитлера.



Мелони осуждала антиеврейские расовые законы и подавление демократии фашистским режимом, но критики уже давно говорят, что она не сделала достаточно, чтобы дистанцироваться от неофашистских корней своей партии.

