



ЧЕ-2024: Угловые решили все

Начало последней игры 1/8 финала между Австрией и Турцией было бурным. К 15 минуте счет должен был быть 2:2, но из всех голевых моментов, только турки один раз наказали соперника. Демираль забил после углового и неразберихи австрийцев.



После пропущенного гола Австрия захватила инициативу, но создать что-то путное не получалось.



Во втом тайме ситуация повторилась. Австрия атакует, Демираль забивает после углового. Турецкие болельщики, забившие стадион в Лейпциге, в экстазе. Казалось бы все? Но Австрия делает замены и показывает, что тоже умеет подавать угловые. Им нужен еще один гол, чтобы выровнять ситуацию. Но турки выдержали финальный натиск соперника и выхолят в 1/4 финала Чемпионата Европы . Спасибо вратарю, который сделал невероятный сейв на последней минуте.

