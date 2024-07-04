



Симоньян совсем сошла с ума - обвинила в покушении 8-классника

“Подготовка убийства” Маргариты Симоньян и Ксении Собчак засверкала новыми красками. Теперь в деле фигурируют дети. Среди фигурантов ученик восьмого класса Павел Р., студент колледжа связи Андрей Д. и монтажник Сергей К. Двоим из них, в том числе восьмикласснику, вменяют “подготовку к теракту”, пишет принадлежащий Собчак канал “Осторожно, новости” со ссылкой на Следственный комитет.



Подозреваемые были задержаны еще 7 мая. В их отношении избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия. Задержание молодых людей в СК связывают с деятельностью неонацистской группировки “Параграф 88”, участников которой обвиняют в подготовке покушения на Симоньян и Собчак по заданию Службы безопасности Украины.



По этому делу в июле 2023 года арестовали шестерых человек. Согласно данным ФСБ, у подозреваемых тогда были изъяты автомат Калашникова, патроны, холодное оружие, нацистская символика, литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, “подтверждающей преступные намерения”.



В самой организации “Параграф 88” подготовку к посягательству на жизнь журналисток отрицают. В Украине, комментируя инцидент, заявили, что причастность украинских спецслужб к несостоявшемуся покушению исключена.





