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Туристы устроили побоище на Эвересте
04.07.2024 04:36 Алина Груднева

Туристы устроили побоище на Эвересте

На Эвересте две пары туристов из Китая устроили драку, не поделив смотровую площадку.

По данным Independent, это случилось в автономном районе Тибета.

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Все началось с просьбы экскурсовода, который попросил туристов позировать вместе. Пары начали спорить относительно места для фото. В итоге, словесная перепалка переросла в драку.

Мужчины пустили в ход кулаки. Одна из женщин попыталась их разнять, но к драке присоединилась вторая спутница. Вмешаться пришлось полиции. Обе пары были взяты под стражу.

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