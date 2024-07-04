



Туристы устроили побоище на Эвересте

На Эвересте две пары туристов из Китая устроили драку, не поделив смотровую площадку.



По данным Independent, это случилось в автономном районе Тибета.



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Все началось с просьбы экскурсовода, который попросил туристов позировать вместе. Пары начали спорить относительно места для фото. В итоге, словесная перепалка переросла в драку.



Мужчины пустили в ход кулаки. Одна из женщин попыталась их разнять, но к драке присоединилась вторая спутница. Вмешаться пришлось полиции. Обе пары были взяты под стражу.



