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Зеленский: Россия за неделю сбросила на Украину 800 управляемых авиационных бомб
30.06.2024 12:51 MIGnews.com

Зеленский: Россия за неделю сбросила на Украину 800 управляемых авиационных бомб

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что только на этой неделе российские оккупанты сбросили на мирные города и села Украины 800 управляемых авиабомб.

"Украина нуждается в необходимых силах и средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб, в том числе российскую боевую авиацию там, где она есть. Нужен этот шаг.

Четкие решения, которые помогут защитить наших людей. Нанесение ударов на большие расстояния и современная противовоздушная оборона – это основа для остановки ежедневного российского террора. Благодарю всех партнеров, которые это понимают".
 

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