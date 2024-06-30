



Зеленский: Россия за неделю сбросила на Украину 800 управляемых авиационных бомб

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что только на этой неделе российские оккупанты сбросили на мирные города и села Украины 800 управляемых авиабомб.



"Украина нуждается в необходимых силах и средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб, в том числе российскую боевую авиацию там, где она есть. Нужен этот шаг.



Четкие решения, которые помогут защитить наших людей. Нанесение ударов на большие расстояния и современная противовоздушная оборона – это основа для остановки ежедневного российского террора. Благодарю всех партнеров, которые это понимают".

