



Блинкен заступился за Байдена

Госсекретарь США Энтони Блинкен заступился за президента США Джо Байдена, который столкнулся с критикой после дебатов с Дональдом Трампом.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



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"Если вы посмотрите на опросы по всему миру, то вы увидите, что доверие к американскому лидерству резко возросло за последние 3,5 года. Они видят, что президент Байден является лидером в различных сферах, и что он объединяет людей и сосредотачивает их внимание на вызовах, которые стоят перед нами и которые являются общими для многих других стран", – сказал он.



По словам Блинкена, мировое сообщество видит, что Байден успел сделать за свой президентский срок.



"Они увидели президента, который снова инвестировал в Америку и вновь инвестировал в альянсы и партнерства так, как они того хотят", – добавил Блинкен.