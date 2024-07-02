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Блинкен заступился за Байдена
02.07.2024 09:20 Алина Груднева

Блинкен заступился за Байдена

Госсекретарь США Энтони Блинкен заступился за президента США Джо Байдена, который столкнулся с критикой после дебатов с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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"Если вы посмотрите на опросы по всему миру, то вы увидите, что доверие к американскому лидерству резко возросло за последние 3,5 года. Они видят, что президент Байден является лидером в различных сферах, и что он объединяет людей и сосредотачивает их внимание на вызовах, которые стоят перед нами и которые являются общими для многих других стран", – сказал он.

По словам Блинкена, мировое сообщество видит, что Байден успел сделать за свой президентский срок.

"Они увидели президента, который снова инвестировал в Америку и вновь инвестировал в альянсы и партнерства так, как они того хотят", – добавил Блинкен.

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