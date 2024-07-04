



В Великобритании открылись избирательные участки

В Соединенном Королевстве открываются избирательные участки, поскольку британские избиратели выбирают новое правительство на парламентских выборах, которые, как ожидается, приведут к власти Лейбористскую партию на мрачном фоне экономического кризиса, растущего недоверия к институтам и разрушения социальной структуры.



Измученный электорат выносит свой вердикт Консервативной партии премьер-министра Риши Сунака, которая находится у власти с 2010 года.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Левоцентристская Лейбористская партия во главе с Кейром Стармером уже несколько месяцев уверенно и значительно лидирует в опросах общественного мнения, но ее лидеры предостерегают от того, чтобы принимать результаты выборов как должное, опасаясь, что их сторонники останутся дома.



"Мы не можем позволить себе еще пять лет правления консерваторов. Но перемены произойдут, только если вы проголосуете за лейбористов", - заявил вчера Стармер.



Консерваторы признали, что лейбористы, похоже, идут к победе, и призвали избирателей не отдавать партии "супербольшинство".



В последние дни предвыборной кампании Сунак настаивал на том, что "исход этих выборов не предрешен".

