



Белый дом признал, что осознает обеспокоенность из-за состояния Байдена

Белый дом осознает обеспокоенность американцев и мирового сообщества из-за здоровья президента США Джо Байдена.



По данным CNN, такое заявление сделала пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.



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По ее словам, в Вашингтоне не отрицают, что результативность дебатов с Дональдом Трампом была низкой.



"Я хочу сказать, что мы понимаем беспокойство. Мы это понимаем. Президент провел не замечательную ночь", - сказала она.



По словам Жан-Пьер, тем не менее, в Белом доме считают, что Байден вполне способен пойти на второй президентских срок.



"Он понимает, что он пожилой человек. То, на чем он будет сосредотачиваться, будет продолжать достигать американского народа относительно волнующих их проблем", - добавила она.



Спикер Белого дома также подтвердила, что Байден простудился. Она подчеркнула, что американский лидер перед дебатами никаких лекарств не принимал.