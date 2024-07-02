Новости » Политика
В РФ заочно арестовали бывших украинских чиновников
02.07.2024 10:47 Алина Груднева

В РФ заочно арестовали бывших украинских чиновников

Басманный районный суд Москвы решил заочно арестовать бывший украинских чиновников.

Их обвиняют в "применении запрещенных средств и методов ведения войны".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В частности, заочно арестованы бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, бывший глава Минфина Александр Шлапак и бывший премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Кроме того, генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Довганя и заместителя командующего войсками оперативного командования "Юг" Владислава Лищинского объявили в розыск.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы