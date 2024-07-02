



В РФ заочно арестовали бывших украинских чиновников

Басманный районный суд Москвы решил заочно арестовать бывший украинских чиновников.



Их обвиняют в "применении запрещенных средств и методов ведения войны".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В частности, заочно арестованы бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, бывший глава Минфина Александр Шлапак и бывший премьер-министр страны Владимир Гройсман.



Кроме того, генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Довганя и заместителя командующего войсками оперативного командования "Юг" Владислава Лищинского объявили в розыск.