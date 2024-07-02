В Пентагоне оценили сообщения об отправке войск КНДР в Украину
В Пентагоне не увидели признаков того, что Северная Корея отправила свои инженерные войска в Украину или Россию.
Такое заявление на брифинге сделала представитель министерства обороны США Сабрина Сингх.
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"У меня нет никакой информации для вас по этому поводу. Мы, безусловно, знаем, что Северная Корея поддерживает усилия России в Украине, предоставляя ей различную военную поддержку", - сказала она.
По словам Сингх, она не располагает информацией о конкретных войсках, которые сейчас направляются на территорию РФ.