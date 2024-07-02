Новости » Политика
В Пентагоне оценили сообщения об отправке войск КНДР в Украину
02.07.2024 09:49 Алина Груднева

В Пентагоне оценили сообщения об отправке войск КНДР в Украину

В Пентагоне не увидели признаков того, что Северная Корея отправила свои инженерные войска в Украину или Россию.

Такое заявление на брифинге сделала представитель министерства обороны США Сабрина Сингх.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"У меня нет никакой информации для вас по этому поводу. Мы, безусловно, знаем, что Северная Корея поддерживает усилия России в Украине, предоставляя ей различную военную поддержку", - сказала она.

По словам Сингх, она не располагает информацией о конкретных войсках, которые сейчас направляются на территорию РФ.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы