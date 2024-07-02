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В Пентагоне подтвердили: военные базы США в Европе - в повышенной готовности
02.07.2024 09:13 Алина Груднева

В Пентагоне подтвердили: военные базы США в Европе - в повышенной готовности

Пентагон подтверждает приведение военных баз США в Европе в состояние повышенной готовности из-за угрозы терактов.

С таким заявлением выступила представительница министерства обороны США Сабрина Сингх.

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По ее словам, такое решение связано с разными факторами.

"Существует совокупность факторов, так что просто из соображений безопасности нужно убедиться, что наши военнослужащие принимают необходимые меры предосторожности", - сказала она.

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