В Пентагоне подтвердили: военные базы США в Европе - в повышенной готовности
Пентагон подтверждает приведение военных баз США в Европе в состояние повышенной готовности из-за угрозы терактов.
С таким заявлением выступила представительница министерства обороны США Сабрина Сингх.
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По ее словам, такое решение связано с разными факторами.
"Существует совокупность факторов, так что просто из соображений безопасности нужно убедиться, что наши военнослужащие принимают необходимые меры предосторожности", - сказала она.