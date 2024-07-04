



Климатический кризис углубляется

23 июня 1988 года Джим Хансен объявил о наступлении антропогенного глобального потепления.



"Парниковый эффект обнаружен, и он уже меняет наш климат", - заявил тогдашний директор Института космических исследований имени Годдарда НАСА в комитете по энергетике Сената США. Это заявление попало в заголовки национальных газет, но было встречено шквалом дезинформации со стороны индустрии ископаемого топлива, ученые которой за десятилетия до этого точно предсказали повышение глобальной температуры в результате сжигания ископаемого топлива и которая финансировала исследования изменения климата еще в 1954 году. Спустя 36 лет после того, как Хансен сделал это заявление, мир, похоже, мало приблизился к пониманию этого, во многом благодаря кампании ископаемого топлива, которая, безусловно, является величайшим корпоративным преступлением в истории.



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Годовщина 23 июня совпала с тепловой волной, которая в течение 16-24 июня изнуряла 5 миллиардов человек в Азии, Африке, Америке и Европе. На большей части территории США царила жара. По данным Climate Central, вероятность глобальной жары из-за изменения климата увеличилась в среднем в 3 раза, а в отдельных регионах - до 5 раз. По данным World Weather Attribution, в Мексике и на юго-западе США вероятность наступления тепловой волны в предыдущие недели была в 35 раз выше из-за глобального потепления. 21 июня в Мексике был зафиксирован самый жаркий день в истории, а в течение этого года 70 % дней в этой стране были необычайно жаркими. Саудовская Аравия сообщила о 1 300 смертях от жары во время паломничества Хадж в этом году, 23 июня.



Тем временем необычайно жаркие воды Атлантики привели к появлению "Берила" - первого урагана года. "Берил" может стать предвестником сезона тропических штормов, который, вероятно, будет очень жестким.



"Кто-то должен напомнить мне, в какой части сезона ураганов мы находимся, потому что это очень необычно", - написал в Х Джим Канторе из Weather Channel. "Думаю, эти исторически теплые температуры океана меняют игру".



Потепление было не единственным экстремальным явлением в последние дни. По всему миру проливные дожди привели к наводнениям от Швейцарии и Италии до Южного Китая и Индии. На верхнем Среднем Западе США произошли наводнения в штатах Айова, Южная Дакота и Миннесота. Южная Бразилия все еще оправляется от рекордных майских наводнений. Из полумиллиона человек, вынужденных покинуть свои дома, 389 000 все еще остаются вынужденными переселенцами.



"Это тревожный сигнал, но мы видим тревожные сигналы уже пять или десять лет", - сказал Эндрю Харпер, советник по климату Агентства ООН по делам беженцев, посетивший этот район.



Вопрос Харпера - это вопрос для всего мира, где использование ископаемого топлива в 2023 году достигнет рекордного уровня, увеличившись на 1,5% по сравнению с предыдущим годом и впервые выпустив 40 миллиардов тонн CO2. Доля мировой первичной энергии, получаемой из угля, нефти и газа, составила 81,5 %, что почти не изменилось по сравнению с 82 % в 2022 году, несмотря на 13 %-ный рост ветровой и солнечной энергии. Вот такая история. Конечно, ветровая и солнечная энергетика развивается быстрыми темпами, но все же это лишь малая часть мирового потребления первичной энергии, и ее недостаточно, чтобы поспевать за общим ростом мирового спроса на энергию, особенно в Индии и Китае.



