



Киев под обстрелом: обломки попали в многоэтажный дом

Киевская городская военная администрация прокомментировала информацию о взрыве в Киеве.



По предварительным данным, в Оболонском районе украинской столицы упали обломки ракеты.



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"В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Оболонском районе Киева. По предварительным данным, повреждение многоэтажного жилого дома", - сказано в сообщении.



Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на место происшествия выехали экстренные службы. По его словам, возгорание произошло на 8 и 9 этажах.



"Двум пострадавшим женщинам из дома в Оболонском районе медики оказывают помощь на месте. У них – острая реакция на стресс. В 14-ти этажном доме частичное разрушение балконов на двух этажах. Также угроза разрушения балкона еще на одном из этажей. Пожар в доме локализован. Спасатели продолжают проверять квартиры, - сообщил он.



