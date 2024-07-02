



Кентукки: судья отклонил иск еврейских матерей против запрета на аборты

Судья из Кентукки отклонил иск, поданный тремя еврейскими матерями, которые оспаривали закон штата об абортах на основании религиозной свободы.



Окружной судья округа Джефферсон Брайан К. Эдвардс постановил, что, поскольку ни одна из трех женщин в настоящее время не беременна, а значит, их иск основан на "опасениях гипотетического будущего вреда", он не может быть удовлетворен.



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Истцы Лиза Собел, Джессика Калб и Сара Бэрон утверждали в своем иске, поданном в 2022 году, что закон об абортах в Кентукки создает препятствия для экстракорпорального оплодотворения, накладывает неоправданное бремя на процесс зачатия ребенка и нарушает еврейские представления о том, когда начинается жизнь.



Собел, Калб и Барон входят в число еврейских истцов по всей Америке, которые борются в судах за репродуктивные права на основании религиозной свободы в течение нескольких лет после того, как Верховный суд в 2022 году отменил решение Roe v. Wade, которое обеспечило федеральную защиту абортов. Решение по делу Кентукки было принято через две недели после того, как судья из Миссури отклонил иск, поданный межконфессиональными священнослужителями, в том числе раввинами, оспаривающими ограничения на аборты в этом штате.



В случае с Кентукки Эдвардс постановил, что у истцов не было правомочности.

