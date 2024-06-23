



Массовые отключения света: аэропорт Манчестера и ж/д Франции остановились

В европейских странах произошли массовые отключения света.



В аэропорту Манчестера из-за перебоев в подаче электроэнергии отменены или задержаны все рейсы.



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Были проведены ремонтные работы, и через какое-то время работа аэропорта была восстановлена.



"Аэропорт Манчестера пострадал от масштабного отключения электроэнергии в этом районе сегодня утром. Это повлекло масштабные перебои в работе, и рейсы из терминалов 1 и 2 отменяются", – сказано в объявлении.



Похожая ситуация произошла с железнодорожным сообщением во Франции. В департаменте Жиронда без света остались более 100 тысяч потребителей. Движение поездов было остановлено. В свою очередь, в Бордо погасли светофоры и остановились трамваи.