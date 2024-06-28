



У актрисы из "Дневника памяти" диагностирована болезнь Альцгеймера

Врачи диагностировали у американской актрисы Джины Роулендс прогрессирующую болезнь Альцгеймера.



Соответствующую информацию подтвердил сын знаменитости, сыгравшей в "Дневнике памяти", Ник Кассаветис в комментарии Entertainment Weekly.



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Уточняется, что состояние Роулендс ухудшается последние пять лет. Кассаветис отметил, что его мама с трудом осознает происходящее вокруг.



"Я заставил свою маму сыграть старшую Элли, и мы потратили много времени на разговоры о болезни Альцгеймера, и теперь, в течение последних пяти лет, у нее была болезнь Альцгеймера. Она в состоянии полного слабоумия. И это так безумно - мы прожили это, она сыграла это, и теперь все зависит от нас", - рассказал мужчина.



Что примечательно, эта болезнь у нее наследственная. От Альцгеймера страдала мать Роулендс, скончавшаяся в 1999 году.