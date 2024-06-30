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Аффлек пошел от Джей Ло с вещами на выход
30.06.2024 01:26 Алина Груднева

Аффлек пошел от Джей Ло с вещами на выход

Голливудский актер Бен Аффлек официально съехал от жены Дженнифер Лопес.

Об этом сообщает издание People со ссылкой на источник.

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Утверждается, что Аффлек уже вывез все свои вещи их общего особняка, который пара выставила на продажу. 

По словам источника, актер забрал свои пожитки в то время, когда Джей Ло была в Европе.

Как сообщалось ранее, пара несколько недель назад выставила свой особняк на продажу и даже наняла риэлтора, однако дом никого так и не заинтересовал.

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