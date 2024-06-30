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Канье Уэст приехал в Москву
30.06.2024 12:15 MIGnews.com

Канье Уэст приехал в Москву

Российские телеграм-каналы публикуют видео прогулки Канье Уэста по Москве.

Как сообщает Яна Рудковская, антисемитствующий артист остановился в одном из отелей в центре города. По предварительным данным он поселился в отеле “Националь”.

Канье Уэст, как сообщают российские СМИ, приехал на день рождения российского модельера Гоши Рубчинского – вчера ему исполнилось 40 лет.

Рубчинского и Уэста связывает давняя дружба. В декабре 2023 года Гоша Рубчинский был назначен главой отдела дизайна компании Yeezy – ее владельцем является американский рэпер Канье Уэст.



 

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