



Канье Уэст приехал в Москву

Российские телеграм-каналы публикуют видео прогулки Канье Уэста по Москве.



Как сообщает Яна Рудковская, антисемитствующий артист остановился в одном из отелей в центре города. По предварительным данным он поселился в отеле “Националь”.



Канье Уэст, как сообщают российские СМИ, приехал на день рождения российского модельера Гоши Рубчинского – вчера ему исполнилось 40 лет.



Рубчинского и Уэста связывает давняя дружба. В декабре 2023 года Гоша Рубчинский был назначен главой отдела дизайна компании Yeezy – ее владельцем является американский рэпер Канье Уэст.







