Китай расширяет шпионскую базу на Кубе

Китай расширяет и увеличивает свою шпионскую базу на Кубе.



Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на спутниковые снимки.



Уточняется, что Китай увеличивает свою шпионскую сеть всего в 70 милях от военной базы США в Гуантанамо.



Аналитики обнаружили четыре станции электронного прослушивания, включая ранее не зарегистрированную станцию вблизи военно-морской базы США.

Exclusive: Images captured from space show the growth of Cuba’s electronic eavesdropping stations that are believed to be linked to China https://t.co/K54awnGWJt https://t.co/K54awnGWJt