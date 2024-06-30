



Пес поймал дрон, запущенный вредным соседом

Мужчина запустил дрон над участком соседки, чтобы подразнить ее собаку.



По данным The Mirror, об этой истории рассказали пользователи Reddit.



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Сообразительный пес додумался перехватить надоедливый дрон. Хозяйка питомца рассказала, что вредный сосед неоднократно доставал ее, стучался в двери и нецензурно ругался. Однажды он запустил свой дрон. После успешного перехвата аппарата, мужчина подал на нее в суд с требованием возместить ущерб в размере 900 долларов. Суд оказался на стороне его соседки и оштрафовал мужчину.



"Я несколько раз просила остановиться, но тот всегда отказывается, говорил, что мне не принадлежит воздушное пространство. Полиция попросила соседа такого больше не делать, чтобы избежать конфликта, но это не помогло", — рассказала женщина.



Теперь ее соседу придется оплатить услуги ветеринара. Вредное поведение обошлось мужчине в 2000 долларов.



"Ему запретили запускать дрон над моим участком, но я на всякий случай установила камеры видеонаблюдения", — рассказала женщина.