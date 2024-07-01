



Рэпер-насильник лишился контракта с юристами из-за Леди Гаги

Популярная певица Леди Гага заставила юридическую фирму порвать контракт с рэпером Шоном Дидди, которого обвинили в изнасилованиях.



По данным таблоидов, знаменитость выдвинула компании ультиматум.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В частности, Леди Гага пригрозила отказаться от услуг адвокатов, если фирма не перестанет работать над делом рэпера. Ультиматум сработал. Компания разорвала контракт с Дидди.



"Леди Гага является слишком значимой и стала бы большой потерей для фирмы. Другие клиенты пойдут по тому же пути, потому что она имеет огромное влияние", — пояснили в фирме.