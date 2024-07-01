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Рэпер-насильник лишился контракта с юристами из-за Леди Гаги
01.07.2024 13:40 Алина Груднева

Рэпер-насильник лишился контракта с юристами из-за Леди Гаги

Популярная певица Леди Гага заставила юридическую фирму порвать контракт с рэпером Шоном Дидди, которого обвинили в изнасилованиях.

По данным таблоидов, знаменитость выдвинула компании ультиматум.

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В частности, Леди Гага пригрозила отказаться от услуг адвокатов, если фирма не перестанет работать над делом рэпера. Ультиматум сработал. Компания разорвала контракт с Дидди.

"Леди Гага является слишком значимой и стала бы большой потерей для фирмы. Другие клиенты пойдут по тому же пути, потому что она имеет огромное влияние", — пояснили в фирме.

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